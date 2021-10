Nikolay Gryazin è al comando del Rally Hungary, settimo round del FIA European Rally Championship, con 7"2 di margine su Erik Cais.

Al volante della Volkswagen Polo GTI R5, il pilota della Sports Racing Technologies ha vinto le PS2-3, seguito dal ceco e da Miklós Csomós, che si è girato nella PS4, così come il leader, mentre Cais ha avuto noie alla Ford Fiesta Rally2 dello Yacco ACCR Team.“Vediamo cosa si può fare - ha detto Gryazin - Siamo finiti fuori ad una curva sulla terra, nel secondo giro cercheremo di non rifare l'errore. Ho rischiato, ma per il resto va bene".András Hadik e Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) - vincitore della PS4 - sono in Top5, anche se quest'ultimo ha perso tempo nella PS2 per una foratura ed è a 21"4 da Gryazin.Andreas Mikkelsen è scivolato settimo dietro ad Ádám Velenczei dopo aver avuto cali di potenza. Efrén Llarena, Miko Marczyk e Mads Østberg (in un fosso nella PS3) completano la Top10.In ERC2 primo Joan Vinyes, con Jean-Baptiste Francheschi leader ERC3/ERC3 Junior. Ken Torn svetta in ERC Junior, Dariusz Poloński in Abarth Rally Cup e Paulo Soria nel Clio Trophy by Toksport WRT.Cliccateper l'ordine di partenza della Tappa 1Cliccateper l'itinerarioCliccateper il live timingCliccateer le dirette videoCliccate QUI per sentire ERC Radio