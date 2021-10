Nikolay Gryazin al Rally Hungary avrà una livrea speciale dedicata alle persone che lo hanno affiancato nel 2021.

Il russo partecipa al penultimo round del FIA European Rally Championship questa settimana con la Sports Racing Technologies.



Per l'evento di Nyíregyháza, la Volkswagen Polo GTI R5 di Gryazin avrà i volti dei seguenti personaggi:



Konstantin Aleksandrov (co-pilota)

Valdis Anmanis (meccanico)

Ivan Beresnev (Meccanico)

Julia e Stanislav Gryazin (Genitori)

Vasily Gryazin (Fratello)

Janis Grinbergs (Meccanico)

Andris Malnieks (Personale di ghiaia)

Zelindo Melegari (sponsor principale)

Diana Nagle (Coordinatore)

Florel Virag Pergel (Manager)

Arturs Priednieks (Team Manager)

Arnis Senins (Meccanico)

Janis Urcs (Ingegnere)

Igors Vevers (Meccanico)



L'ex campione dell'ERC1 Junior ha disputato alcune gare del campionato europeo in questa stagione insieme alla sua annata nel WRC2. Ha vinto il Rally Liepāja a luglio, la sua terza nell'ERC in Lettonia.

