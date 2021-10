Nikolay Gryazin continua a guidare il Rally Hungary dopo la PS8, ma András Hadik è risalito dal quarto al secondo posto, mentre Norbert Herczig è finito fuori, con Mads Østberg rallentato da una foratura.

Herczig e Ramón Ferencz sono stati trasportati in ospedale per controlli dopo aver sbattuto con la loro Škoda Fabia Rally2 Evo.Østberg resta terzo, mentre Andreas Mikkelsen ha un problema alla sospensione posteriore sinistra.Ritirato Ken Torn dato che la sua Ford Fiesta Rally3 ha rotto l'alternatore.La PS9 è stata ritardata di 40'.