-

Nikolay Gryazin ha voluto ringraziare il Red Grey Team per averlo aiutato a rientrare in azione al Rally Liepāja.

Il russo era finito fuori sabato, ma la squadra ha lavorato tutta la notte per sistemare la sua Hyundai, sulla quale è risalito con Konstantin Aleksandrov domenica.



“Il team ha fatto un grandissimo lavoro e voglio ringraziarli tantissimo. Ieri ho fatto un piccolo errore in frenata mentre cercavo di aumentare il ritmo, a volte succede e ho imparato la lezione".



"Sono arrivato ad una curva a sinistra a 10km dal via, sembrava semplice, ma sono andato largo e mi sono capottato. La squadra ha compiuto un grande sforzo mettendomi un vetro nuovo, cambiando la pompa del servosterzo e il radiatore. Non hanno avuto molto tempo per dormire”.

ERC Lukyanuk: “Il podio di Liepaja è il massimo che potessi fare” DA 7 ORE

The post Gryazin ringrazia il team per le riparazioni notturne appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Abarth Rally Cup: Rada vince grazie alla sfortuna di Mabellini DA 16 ORE