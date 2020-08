Gryazin si avvicina alla vetta a Liepaja

-

Nikolay Gryazin è ad 1"3 da Oliver Solberg dopo la PS2 di Liepaja.

Alexey Lukyanuk è riuscito a balzare quarto superando Mads Østberg ed Emil Lindholm, che è quinto in ERC1 Junior.



Tibor Érdi resta primo in ERC2, Ken Torn guida l'ERC3-ERC3 Junior. Dariusz Poloński è il più rapido in Abarth Rally Cup.



La PS3 "SC Grupa" è in programma alle 15;22 e andrà in diretta su Facebook.



