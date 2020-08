-

Nikolay Gryazin non si arrende al Rally Liepāja e punta a rientrare per la seconda tappa del round due del FIA European Rally Championship.

Il russo era in lotta con Oliver Solberg quando è andato a sbattere nella PS4.



“Ho frenato un po' tardi in una curva, ma le gomme erano consumate e quindi siamo finiti larghi e fuori strada. Ci siamo capottati, ma la nostra Hyundai i20 R5 non ha riportati gravi danni, per cui proveremo a ripartire domani".

ERC Le dirette del Rally Liepaja DA 3 ORE

The post Gryazin spera di tornare dopo l’incidente appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC Junior: Cais apre la Tappa 2 (senza grattacapi) DA 5 ORE