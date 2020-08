Gryazin svetta al Rally Liepaja nella Qualifying Stage

-

Nikolay Gryazin batte i suoi rivali del FIA European Rally Championship al Rally Liepāja centrando il miglior tempo nella Qualifying Stage.

Al volante della sua Hyundai i20 R5 condivisa con Aleksandrov Konstantin, il russo ha completato i 4,61km della prova "Welcome to Latvia" in 2'12"548.



“Sono contento, ma è difficile ricominciare a correre dopo così tanto tempo fermi - ha detto il Campione 2018 dell'ERC1 Junior - Abbiamo fatto un piccolo errore all'ultima curva, ma a volte capita. Per il resto tutto ok".



Miko Marczyk (ORLEN Team - Sports Racing Technologies) ha chiuso secondo al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo e migliore degli ERC1 Junior.



“E' andata bene, ancora una volta siamo su terra e non è facile per me, ma correre su queste strade è un piacere - dice il polacco ottenendo il suo 2'12"728 - Sono felice di cominciare così".



Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTI R5) è terzo, poi troviamo i finlandesi Mikko Heikkilä e Eerik Pietarinen, con Mads Østberg (PH Sport, Citroën C3 R5) sesto.



"Ho guardato il tempo sul cruscotto e ho capito che ero nei 12, quindi bene così. Il mio run è andato bene e sono felice", ha commentato Solberg.



Østberg ha aggiunto: “E' andata bene, anche se rispetto al secondo passaggio delle Libere la strada è cambiata parecchio. Non sono stato perfetto, non mi sono trovato benissimo, ma comunque ho fatto quello che potevo".



Emil Lindholm (Team MRF Tyres) si è accusato di un errore in una curva che gli è costato la Top3, terminando settimo, con Craig Breen, Alexey Lukyanuk e Raul Jeets subito dietro.

