Nikolay Gryazin e la Sports Racing Technologies sono tornati al successo assieme al Kowax Valašská Rally ValMez lo scorso weekend.

Il russo, che con la squadra lettone ha vinto il titolo 2018 in FIA ERC1 Junior, da allora è concentrato sul programma che lo vede in azione nel FIA World Rally Championship.



Per allenarsi ha corso in Repubblica Ceca con una Volkswagen Polo GTI R5 affiancato da Konstantin Aleksandrov, andando a vincere 8 PS su 10 e svettando con 46"4 di margine su Jan Kopecký (Campione ERC 2013).



“Con i cechi abbiamo combattuto una bella lotta - ha detto Gryazin - Ringrazio tutto il team Sports Racing Technologies e Konstantin Aleksandrov per il grande lavoro".



Foto: Josef Petru

ERC Lotta in famiglia per Battistolli 10 MINUTI FA

ERC Campedelli a podio in attesa dell’ERC 10 MINUTI FA