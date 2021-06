Nikolay Gryazin torna nel FIA European Rally Championship dopo essere diventato uno dei piloti più veloci in questa serie in passato.

Il 23enne russo, che gareggia con una licenza lettone, parteciperà all'ORLEN 77° Rally Poland (18-20 giugno) e al Rally Liepāja (1-3 luglio) e sta considerando di aggiungere altre gare del campionato al suo programma.



Gryazin ha vinto il titolo ERC1 Junior nel 2018 e ha ottenuto tre vittorie assolute prima di passare al FIA World Rally Championship per la stagione 2019 come secondo classificato ERC.



Da allora è diventato un affermato protagonista nella categoria WRC2 e sta usando le sue uscite ERC per mantenersi in forma, mentre attende la ripresa del suo programma Mondiale, che ricomincia al Rally d'Estonia del 15-18 luglio.



"Sono tornato all'ERC per l'alto livello di organizzazione e di competizione", ha detto Gryazin, la cui Volkswagen Polo GTI R5 sarà co-pilotata del connazionale Konstantin Aleksandrov. "È davvero un buon allenamento per me correre contro piloti veloci e incontrare i miei 'vecchi' amici. Sicuramente non farò tutti i round dell'ERC, perché non possiamo in termini di trasferte, ma faremo quelle a cui sarà più facile andare".



Ritorno in Polonia con ricordi felici

Nikolay Gryazin ha vinto l'evento nella sua unica partecipazione finora nel 2018. È più che consapevole delle sfide che dovrà affrontare quando il rally prenderà il via con la prima delle 14 prove speciali di venerdì sera.



"Le sfide principali sono i concorrenti e la gestione delle gomme", ha detto Gryazin. "Mi ricordo dall'ultima volta che non è stato facile tenere pneumatici freschi per tutto il fine settimana, quindi è un buon allenamento anche per il WRC2. I salti, le curve veloci e i grandi traversi [di guida] sono i migliori al Rally di Polonia, è emozionante. Cercherò di mostrare una buona velocità e ottenere il miglior risultato. E anche divertirmi molto".



Foto:Josef Petru

