Nikolay Gryazin è stato autore di una grandissima prova nella Tappa 1 del Rally Liepāja, vincendo tutte e quattro le PS odierne e terminando al comando di questo secondo round del FIA European Rally Championship.

Al volante della sua Volkswagen Polo GTI R5 condivisa con Konstantin Aleksandrov, il pilota della Movisport si sta riscattando alla grande dopo la prematura uscita di scena dall'ORLEN 77th Rally Poland quando era saldamente primo.



Dopo aver terminato secondo nella Qualifying Stage di giovedì, Gryazin si è imposto nei quattro percorsi sulle strade sterrate di Talsi, cominciando col battere Andreas Mikkelsen (Toksport WRT - Škoda Fabia Rally2 Evo) per 1"9 nella PS1 e Craig Breen nelle PS2 (+1"5), PS3 (+3"3) e PS4 (+1"), con il portacolori del Team MRF Tyres-BRC che ora occupa la seconda posizione in classifica a bordo della Hyundai i20 R5 per 10"6.



“Sono felice di aver mantenuto questa posizione nonostante alcuni problemi di grip all'anteriore - ha detto Gryazin, che vive in Lettonia e corre con licenza locale - Spero che domani sia più facile e di tenermi dietro i rivali, che sicuramente mostreranno il loro potenziale".

ERC Il Rally Liepaja è cominciato! 4 ORE FA

ERC Gryazin al comando del Rally Liepaja, Llarena lo insegue da vicino 4 ORE FA