Grzegorz Grzyb darà l'assalto al successo all'ORLEN 77th Rally Poland, prima gara del FIA European Rally Championship che ha corso per 15 volte e che lo ha visto chiudere settimo nel 2018.

Il polacco, a podio nell'ERC per quattro volte, si è concentrato sulla serie nazionale ultimamente, vincendo il titolo slovacco nel 2020.



Al 100° anniversario del Rally Poland, Grzyb sarà al via per la 16a volta, dopo l'esordio del 1997 e un terzo posto ottenuto nel 2012 come miglior risultato, alle spalle del vincitore Esapekka Lappi.

