Guerra apre la Tappa 2 del 55th Azores Rallye

Benito Guerra aprirà la Tappa 2 del 55th Azores Rallye.

Il messicano, all'esordio nel FIA European Rally Championship, ha chuso 10° venerdì e quindi dovrà scendere in strada per primo, secondo l'ordine inverso calcolato sulla PS5.Ricardo Moura era primo in quel momento, dunque scatterà 10°, seguito da Dani Sordo che è l'attuale leader del rally.La PS7 scatta alle ore 9;28 locali.INFORMAZIONI UTILICliccate QUI per l'ordine di partenza della Tappa 2Cliccate QUI per l'itinerarioCliccate QUI per il live timingCliccate QUI per la diretta liveCliccate QUI per sentire ERC Radio