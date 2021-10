Benito Guerra non farà il Rally d'Ungheria come parte del suo programma del FIA European Rally Championship, causa impegni maggiori.

Il pilota messicano ha partecipato al recente doppio appuntamento portoghese dell'ERC e ha ottenuto punti al 55° Rally delle Azzorre e di nuovo al Rally Serras de Fafe e Felgueiras in preparazione di una possibile stagione completa nel 2022.



Ma dopo aver finito 10° a Fafe, Guerra ha spiegato perché non ci sarà in Ungheria. "Quel fine settimana mi sposerò, quindi sarò in Messico", ha detto al termine della PS 'Lameirinha'. "Siamo riusciti a sopravvivere a questo rally, ma nella PS precedente a questa abbiamo avuto una foratura e perso completamente l'allineamento con la ruota anteriore; il volante tirava completamente a sinistra. Ma sono felice che abbiamo finito il rally nella top 10, non è così male. Il campionato è fantastico, sarei felice di tornare l'anno prossimo".

ERC Bergounhe vince prima del finale dell’ERC nel Clio Trophy by Toksport WRT 4 ORE FA

ERC Cartier veloce, ma sfortunato in ERC2 IERI A 09:25