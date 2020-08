Herczig: “Come se il pavimento mi fosse crollato sotto i piedi”

-

Norbert Herczig più volte ha ottenuto tempi da Top10, ma la stagione 2020 nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale è cominciata senza alcun punto per lui.

Al volante della sua Volkswagen Polo GTI R5, il pilota del MOL Racing Team e Ramón Ferencz hanno avuto problemi nella PS4.



"Né io e né i miei colleghi abbiamo capito come sia finita tutta quella ghiaia nel punto in cui siamo andati fuori - spiega l'ungherese - Eravamo in mezzo al bosco e ho frenato esattamente nel punto dove andava fatto iniziando la svolta e spingendo sul gas per avere più grip, ma il fondo era sporchissimo e abbiamo iniziato a sbandare. Ho centrato il fosso, continuavo a dare gas, ma purtroppo abbiamo colpito un albero e ci siamo dovuti fermare".



I tecnici della Baumschlager Rallye & Racing hanno riparato il danno nel parco assistenza di Fiuggi ed Herczig è riuscito a ripartire concludendo la gara nella Tappa 2.

