Norbert Herczig vuole essere competitivo al suo evento di casa, il Rally d'Ungheria, penultimo round del Campionato Europeo Rally FIA dal 22 al 24 ottobre.

Tre volte sul podio nell'ERC e quattro volte campione ungherese, Herczig sarà tra i contendenti per un risultato di vertice nella città nord-orientale di Nyíregyháza insieme al co-pilota Ramón Ferencz.



"Siamo in attesa dal primo mese della stagione per il nostro rally in Ungheria e spero che saremo molto più veloci rispetto agli ultimi due anni e prendere buoni punti", ha detto il magiaro, che guida una Škoda Fabia Rally2 Evo dello Škoda Rally Team Hungaria.



Herczig inizia il Rally d'Ungheria reduce da un sesto posto al Rally Serras de Fafe e Felgueiras all'inizio di questo mese, un risultato che lo mantiene nella top six del campionato con due round rimanenti.



"È stato un rally molto difficile per noi", ha detto Herczig dell'evento portoghese sullo sterrato. "Ma abbiamo imparato ancora molte cose sul tempo, la macchina e le gomme. Purtroppo, abbiamo fatto alcuni piccoli errori nei nostri radar e set-up il primo e secondo giorno, ma passo dopo passo abbiamo potuto essere più veloci e al traguardo con buoni punti in campionato, il che mi rende felice."

ERC Cartier veloce, ma sfortunato in ERC2 33 MINUTI FA

ERC Rally Hungary, tanti protagonisti per la gara ERC 34 MINUTI FA