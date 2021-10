Norbert Herczig ha parlato dell'incidente che ha messo lui e Ramón Ferenc KO al Rally Hungary, la sua gara di casa del FIA European Rally Championship.

Il pilota dello Škoda Rally Team Hungaria era secondo, ma è andato a sbattere lungo i 13,5km della PS "Erdőbénye".



“Eravamo verso la fine e l'asfalto era scivoloso come ghiaccio - dice l'ungherese - In molti erano finiti fuori e anche noi, come se il fondo fosse scomparso da sotto di noi. Non avevamo avuto avvisaglie e Ramón non era pronto al botto".



“Abbiamo sbattuto e lui probabilmente si è rotto le costole. Io ho ferite e contusioni varie, adesso aspetteremo l'esito degli esami".



"Per assurdo, anche mio figlio Patrick è andato fuori nello stesso punto, anche se l'avevo chiamato mentre ero in ambulanza per avvertirlo. La cosa buona è che avevamo un bel passo, spero che Ramón si riprenda al più presto. Grazie a tutti per il sostegno".

ERC Bel colpo per Marczyk 2 ORE FA

ERC Erdi Jr vede sfumare le possibilità di successo casalingo 3 ORE FA