Norbert Herczig si sta preparando per la stagione 2021 nel FIA European Rally Championship.

Il pilota dello Škoda Rally Team Hungaria, affiancato da Ramón Ferencz, si è iscritto al Vodafone Rally de Portugal del FIA World Rally Championship.



“Grazie ai nostri collaboratori correremo nell'ERC e faremo un intenso programma di test in Ungheria - ha detto l'ungherese - Abbiamo iniziato a metà marzo in vista dell'Azores Rallye. Visto che questo è stato rimandato, abbiamo pensato di iscriverci al Rally del Portogallo per prepararci al meglio, non solo per la Polonia e la Lettonia, ma anche perché poi faremo il Rally Serras de Fafe e Felgueiras a fine settembre".



Il Topp-Cars Rally Team si occuperà della Fabia di Herczig in Portogallo.

