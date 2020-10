Dopo un difficile Rally di Roma Capitale, il pilota del MOL Racing Team aveva saltato la Lettonia tornando in azione in Portogallo.



“Tutto il rally è stato impegnativo, in totale abbiamo dovuto cambiare le gomme 10 volte nei tratti di collegamento, ma il team BRR ci ha dato una macchina perfetta come set-up - racconta Herczig - A volte ho sbagliato la scelta degli pneumatici, ma siamo molto contenti di essere qui dopo le difficoltà e aver preso punti, che era il nostro obiettivo".



Herczig ora si appresta ad affrontare la sua gara di casa, il Rally Hungary, previsto per il 6-8 novembre a Nyíregyháza.