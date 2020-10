L'ungherese era finito fuori nella Tappa 1 del Rally di Roma Capitale e dopo aver saltato il Rally Liepāja ora torna in azione al Rally Fafe Montelongo con la sua Volkswagen Polo GTI R5.



“Siamo felicissimi di tornare in macchina - ha detto il pilota del MOL Racing Team dopo i test di mercoledì - Purtroppo a Roma non è andata bene, ma siamo qui di nuovo e spero che questo rally vada meglio. In Ungheria ci sono più gare asfaltate, per cui ho più esperienza su questo fondo. Mi auguro di migliorare, anche perché non ho punti e voglio terminare la gara".