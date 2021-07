Era dal Rally di Cipro 2018 che Norbert Herczig non saliva sul podio del FIA European Rally Championship.

Grazie al duro lavoro, l'ungherese e il co-pilota Ramón Ferencz hanno battuto Efrén Llarena e Sara Fernández nella sfida per il terzo posto del Rally di Roma Capitale domenica scorsa per soli 0"3.



"Questo è un risultato incredibile. Abbiamo aspettato a lungo e lavorato molto duramente. La macchina è stata perfetta per tutto il fine settimana, ma nell'ultima PS abbiamo danneggiato il cerchio anteriore destro e avremmo potuto avere una foratura", ha rivelato il pilota dello Škoda Rally Team Hungaria, che per ora è a quota 3 podi nell'ERC.

