Hlousek dall’ERC a co-pilota ufficiale

Jan Hloušek, co-pilota di Filip Mareš nella vittoria in FIA ERC1 Junior Championship nel 2019, affiancherà Jan Kopecký sulla Škoda Fabia R5 Evo quest'anno.

Il 27enne e il Campione ERC, pilota ufficiale della Casa ceca, saranno in azione al Barum Czech Rally Zlín del 28-30 agosto.



“Non vedo l'ora di cominciare a lavorare in un team così grande - ha detto Hloušek - Ho fatto esperienza a livello professionistico con Filip Mareš, ma questa sarà totalmente diversa. Lo so e so anche che bisognerà lavorare diversamente, sarà tutto molto più impegnativo, sia dal punto di vista fisico che tecnico, oltre che delle attività mediatiche".



Hloušek sostituirà Pavel Dresler, ritiratosi al termine del 2019. Mareš, che continuerà con l'ACCR Czech Talent Team in ERC1 Junior nel 2020 almeno per un paio di gare, dovrà quindi trovare un altro navigatore.



"Ringrazio Jan Hloušek per l'avventura assieme e per quello che abbiamo vinto in questi anni - dice Filip - E' un professionista e uno dei migliori navigatori del nostro paese".



Kopecký e Hloušek debutteranno assieme al MOGUL Test Rally al Sosnová Autodrome vicino a Česká Lípa sabato. L'evento ha 3 PS per un totale di 30km ed è organizzato secondo le nuove norme anti-COVID-19.



Presenti alla gara anche Jan Černý, Václav Pech, Vojtĕch Štajf, Antonín Tlusťák e l'ERC3 Junior Petr Semarád.



