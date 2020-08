Hokkanen al traguardo dell’ERC3 Junior

-

Miika Hokkanen chiude quinto in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja.

Il finlandese aveva già corso l'evento nel maggio del 2019 ed è sopravvissuto ad alcuni problemi ai freni della sua nuova Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli.



“E' ottimo aver fatto diversi km - ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team - Il team ha dovuto lavorare duramente per cambiare tante cose. Il primo giorno abbiamo avuto problemi ai freni, ma per fortuna abbiamo chiuso il rally. Era importante arrivare alla fine facendo km, era da tanto che non succedeva".

