Hokkanen dovrà attendere ancora

Nonostante tempi da Top5 in FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli, Miika Hokkanen torna a casa dal Rally di Roma Capitale a mani vuote.

Il pilota del Saintéloc Junior Team correva con la nuova Peugeot 208 Rally4, ma le cose non sono andate come previsto.



"Nella PS8 ho toccato qualcosa all'interno di un tornantino, ma non ho visto cosa, solo che abbiamo danneggiato lo sterzo - spiega il finlandese - Nonostante tutto, ho proseguito senza perdere più di tanto".



“Nel collegamento alla PS successiva ho cercato di riparare il danno, ma in una curva a sinistra della prova alla fine si è rotto tutto e siamo andati fuori strada contro un albero. E' un peccato perché il pacchetto fra macchina e team era veramente competitivo e potevamo ottenere un bel risultato se avessimo fatto le cose a modo. Ma fa parte del gioco e bisogna accettarlo, spero che la prossima volta vada meglio!"

