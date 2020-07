Hokkanen non vede l’ora di tornare nell’ERC

-

Miika Hokkanen non vede l'ora di iniziare la sua avventura nel FIA European Rally Championship dopo aver rinnovato con il Saintéloc Junior Team per guidare una nuova Peugeot 208 Rally4.

Il finlandese sarà al via del Rally di Roma Capitale (24-26 luglio) e del Rally Liepāja (14-16 agosto) con la speranza di salire sul podio dell'ERC Junior ancora una volta.



“Onestamente non ho esperienza con questa macchina, per cui a Roma sarà una fase di apprendistato - ha detto il 24enne - Ho fatto circa 10km a dicembre in un test velocissimo con lei, mi ci sono trovato bene, ma è passato tantissimo tempo".



Hokkanen e Rami Suorsa avranno quindi modo di passare tempo a bordo della Peugeot 208 Rally4 in Italia già da martedì prossimo.



"Spero di trovare un buon set-up, ma ho un intero rally per farlo bene".



Obiettivo per Roma: imparare velocemente

“L'obiettivo per Roma è imparare, ma sarà molto interessante capire che macchina è perché negli ultimi due anni ho guidato la vecchia 208 R2 e con questa Rally4 postrò sicuramente andare più forte. Dal punto di vista della guida, è tutto molto più divertente se si può andare più forte!"



Bello tornare dopo un lungo stop

Hokkanen non corre dal PZM 76th Rally Poland del 2019, quindi Prove Libere e Qualifying Stage del Rally di Roma Capitale si svolgeranno esattamente a 390 giorni dall'ultimo suo evento dell'ERC3 Junior, che lo vide ritirarsi mentre lottava per il podio.



“Sono stato a Roma nel 2018 e mi erano piaciute molto le PS - ha detto Hokkanen - Ora mi aspetto una gara molto impegnativa perché è stata una sosta molto lunga. Non so quanto ci metterò per trovare il passo con questa macchina nuova, ma il rally è fantastico e sono contento che si possa fare nonostante la difficile situazione".



L'impegno è legato all'apprendimento

“Abbiamo un bel team alle spalle e sono contento di essere ancora con la Saintéloc e Rami- So che si impegnano molto e che andremo bene, sarà tutto più facile. Speriamo di trovare un buon passo e fare risultato, non si sa mai cosa può succedere, ma lavoreremo duramente".

ERC Munster pronto per un nuovo salto nell’ERC DA 7 ORE

The post Hokkanen non vede l’ora di tornare nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Llarena continua ad allenarsi su asfalto in vista del Rally di Roma Capitale DA 10 ORE