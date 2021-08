Jari Huttunen sarà in azione con il Team MRF Tyres nel FIA European Rally Championship al Barum Czech Rally Zlín la prossima settimana (27-29 agosto).

Dopo essere arrivato secondo alle spalle di Chris Ingram nel FIA ERC3 Junior 2017, il finlandese si è unito a Hyundai Motorsport come pilota di test e sviluppo e da allora fa parte della famiglia Hyundai.



Ha conquistato la corona del WRC3 2020 con una i20 R5 e ottenuto una vittoria al debutto a bordo della nuovissima i20 N Rally2 - l'auto che ha contribuito a sviluppare per le competizioni - al Ypres Rally Belgium lo scorso fine settimana. Il 27enne sarà co-pilotato dal connazionale Mikko Lukka.



"Il Team MRF Tyres ha intrapreso una campagna di sviluppo aggressiva da quando è entrato nel FIA ERC nel 2020 insieme a Hyundai Motorsport Customer Racing.", si legge nella nota del team indiano.



"MRF Tyres sta lavorando con Hyundai Motorsport Customer Racing attingendo alla loro rinomata esperienza. I loro programmi di sviluppo dei piloti e delle auto sono ben noti e producono piloti di primo piano per migliorare il loro parco".



"Di conseguenza, Jari Huttunen salirà sulla Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres per il Barum Czech Rally Zlín, reduce dal debutto vincente della Hyundai i20 N Rally2".



"La comprovata esperienza di Huttunen nello sviluppo della nuova Hyundai i20 N Rally2, e dopo aver gareggiato sull'asfalto belga, permetterà al Team MRF Tyres di espandere il programma di dati e sviluppo a Zlin".



Huttunen segue Paolo Andreucci, Craig Breen, Simone Campedelli e Emil Lindholm come pilota di sviluppo per il Team MRF Tyres.

