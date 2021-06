Jari Huttunen, Vice Campione 2017 del FIA ERC3 Junior, ha chiuso il Rally Italia Sardegna del FIA World Rally Championship con una cinquina di successi fra le Rally2.

Al volante della sua Hyundai i20 R5 condivisa con Mikko Lukka, il portacolori del Kowax 2BRally Team è stato positivo.



"E' una sensazione incredibile vincere qui in Sardegna dopo una lunga pausa. Abbiamo avuto alcuni problemi questo fine settimana e il ritmo non è stato quello che volevamo, ma ce l'abbiamo fatta a prendere la vittoria in WRC2 - la mia prima con la Hyundai i20 R5 - ha detto Huttunen - È stato un buon rally e una dura battaglia per la vittoria con Mads [Østberg], che aveva dimostrato di essere un po' più veloce di noi questo fine settimana. Ci siamo concentrati sul mantenere la macchina sulla strada e non prendere rischi. Un grande risultato per noi e per Hyundai Motorsport N".



In Sardegna bene anche Yohan Rossel, che in WRC3 ha battuto Pepe López.

