La missione di raccolta dati di Jari Huttunen al Barum Czech Rally Zlín è finita prima del previsto dopo che il finlandese è andato KO nella settima PS del round del FIA ERC.

Il finnico era al debutto col Team MRF Tyres e ha impressionato con il quinto tempo nella qualifica di venerdì.



Dopo una giornata di sviluppo dei pneumatici e di raccolta dati il sabato insieme al co-pilota Mikko Lukka, il ritorno di Huttunen al Barum Czech Rally Zlín è stato interrotto sulla PS7 "Hošťálková" (18,86 chilometri).



Un'uscita di strada ha danneggiato la posteriore sinistra e il motore della Hyundai i20 R5, e con poco tempo a disposizione per effettuare le riparazioni sul posto, il Team MRF Tyres è stato costretto a ritirare la vettura di Huttunen. Ora la squadra si concentrerà sulla quinta prova dell'ERC, il 55° Rally delle Azzorre, dal 16 al 18 settembre.



"Ci stavamo godendo il Barum Czech Rally Zlín con il Team MRF Tyres," ha detto Huttunen. "Stavamo portando avanti il nostro piano per ottenere più dati per il pneumatico. Purtroppo, siamo finiti fuori nella PS7 e il danno era troppo grande da riparare in loco e dobbiamo ritirarci. Sia io che Mikko stiamo bene e vogliamo tornare al volante. Mi dispiace per la squadra. Il pneumatico MRF si stava comportando bene fino a quel punto".

