Jari Huttunen ha effettuato il suo primo test con la Team MRF Tyres in vista del Barum Czech Rally Zlín.

L'ex-pilota del FIA ERC3 Junior è stato convocato per il quarto round del FIA European Rally Championship dal team indiano, che gli darà una Hyundai i20 R5.



"È bello far parte del Team MRF Tyres qui al Barum Czech Rally Zlín", ha detto il finlandese. "Non vedo l'ora di cominciarlo, sarà il primo con MRF Tyres. Finora nei test sono rimasto stupito dalle gomme".



Huttunen è il campione WRC3 in carica e ha un chiaro obiettivo in mente questa settimana.



"Siamo venuti a Zlín per aiutare a sviluppare gli pneumatici. Il nostro obiettivo principale è quello di ottenere dati per lo sviluppo delle gomme. Non vedo l'ora di avere l'opportunità di contribuire alla squadra.



"Ho già corso qui nel 2017. Zlín è un rally difficile e anche il tempo farà la sua parte. Cercherò di guidare senza errori perché acquisire dati, è molto importante per me e per il Team MRF Tyres."

