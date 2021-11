La nuovissima i20 N Rally2 di Hyundai Motorsport Customer Racing è stata messa alla prova durante un test di tre giorni in Italia la scorsa settimana con una varietà di assetti provati da Josh McErlean e Teemu Suninen prima del Rally Islas Canarias, decisivo per la stagione ERC.

Secondo Hyundai Motorsport Customer Racing, il test approfondito "ha dato agli ingegneri del dipartimento l'opportunità di sviluppare ulteriormente una serie di assetti che possono essere condivisi con i clienti nei primi mesi della vita competitiva della vettura.



"Nel corso dei tre giorni il team ha potuto portare la i20 N Rally2 su tre strade diverse, ognuna con caratteristiche diverse. La tappa utilizzata nel giorno di apertura presentava una serie di curve a gomito sul fianco della collina, mentre il resto delle strade ha offerto prove più scorrevoli, anche se tutte erano su strade strette, dove la ghiaia portata sul percorso era un fattore costante. In totale la squadra ha coperto più di 500 chilometri, aggiungendo ai 3.000 chilometri che sono stati completati durante i test prima del primo rally della vettura, il Rally Ypres di agosto.



"Il recente test è stato fondamentale per il lavoro del dipartimento Customer Racing nel supportare le squadre e i piloti con la i20 N Rally2. Le giornate si sono concentrate sulla sperimentazione di una serie di modifiche all'assetto - comprese le impostazioni delle sospensioni e del differenziale - per valutare la risposta del telaio. Le informazioni raccolte saranno condivise con i clienti al fine di produrre un assetto forte per le diverse condizioni stradali che incontrano nei loro rispettivi campionati. Lavorando a stretto contatto con le squadre della i20 N Rally2 in questo modo, il dipartimento può contribuire a garantire che ogni equipaggio possa ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità dalla vettura fin dai primi eventi".



Andrew Johns, Customer Racing Manager di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Siamo ancora all'inizio del progetto i20 N Rally2, e possiamo vedere dai risultati che c'è un grande ritmo in un eccellente pacchetto a tutto tondo. Tuttavia, siamo ancora a un punto iniziale della carriera competitiva della vettura, e possiamo ancora migliorare ulteriormente l'auto con ogni test e rally. I dati che abbiamo ottenuto dai tre giorni in Italia saranno condivisi con i nostri clienti. I test in Italia sono rimasti fedeli al nostro obiettivo di sviluppo iniziale - produrre una macchina che potesse essere immediatamente competitiva con l'enorme gamma di possibili clienti nella classe Rally2. Con il feedback di diversi piloti, ognuno con il proprio stile e le proprie preferenze di assetto, possiamo fare in modo che la i20 N Rally2 sia un pacchetto superbo per tutti, indipendentemente da dove si gareggia".



Il pilota spagnolo Nil Solans parteciperà al Rally Islas Canarias dal 18 al 20 novembre a bordo di una Hyundai i20 N Rally2 col Team MRF Tyres. L'evento segna l'ottavo e ultimo round della stagione 2021 del FIA European Rally Championship.

