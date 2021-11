Jean-Baptiste Franceschi si è assicurato il doppio titolo FIA ERC3/ERC3 Junior** al Rally Islas Canarias, dopo una stagione nella quale ha evidenziato le sue potenzialità da futuro campione del mondo.

Campione FIA ERC3 e FIA ERC3 Junior**



Il pilota della Toksport WRT, squadra che si è assicurata il FIA European Rally Championship for Teams**, ha guidato una Renault Clio Rally4 gommata Pirelli ottenendo due vittorie nell'ERC3 e tre nell'ERC3 Junior insieme al co-pilota Anthony Gorguilo.



"Non riesco ancora a crederci, sto ancora sognando e, ad essere onesti, sono senza parole perché è il sogno che avevo dall'inizio della stagione", ha detto il francese. "Certo, abbiamo avuto una stagione ottima, ma allo stesso tempo alcuni momenti difficili. Alla fine ce l'abbiamo fatta e questo è il risultato del lavoro fatto con Toksport e Renault Sport. È semplicemente incredibile e sono molto felice. È una stagione da sogno, fare una stagione intera in ERC è semplicemente pazzesco".



Nonostante il successo, la stagione di Franceschi ha avuto un inizio travagliato quando si era ritirato in Polonia a seguito di un problema meccanico. Tuttavia, questa delusione ha semplicemente fornito ulteriori motivazioni per i successivi eventi su terra e asfalto.



"Dopo la Polonia pensavo che sarebbe stato molto difficile perché la macchina era completamente nuova. Ma abbiamo sviluppato l'auto in ogni rally e ora è sorprendente. Al Rally Islas Canarias è stata assolutamente perfetta. Dalla Polonia alla fine della stagione è assolutamente incredibile quello che abbiamo fatto".



Il premio di Franceschi per aver vinto il FIA ERC3 Junior-Pirelli è il passaggio al Campionato ERC Junior e tre gare garantite con una Ford Fiesta Rally3 gestita da M-Sport Polando gommata Pirelli, con la possibilità di espandere il programma a una stagione completa.



Alla domanda su cosa questo significhi per le sue prospettive di carriera, Franceschi ha detto: "Ad essere onesti non lo so perché ancora non riesco a crederci! Ho bisogno di tempo per realizzare quello che è successo e che abbiamo fatto. Sicuramente è un buon passo per me perché la prossima stagione guideremo la Ford Festa Rally3, una macchina a quattro ruote motrici, e questo è semplicemente fantastico. Farò il massimo per preparare la prossima stagione".



Il momento migliore del 2021



"La PS notturna "Pindula" al Barum Czech Rally Zlín è stata incredibile quando ho guadagnato un sacco, che è stato molto importante per vincere l'ERC3 Junior in quel rally. Ma ci sono stati tanti ricordi incredibili, anche se un momento speciale è stata la vittoria al Rally Liepāja. Era dopo la Polonia, quindi è stato un risultato davvero importante. Ma se guardo a tutta la stagione, è stata incredibile".



**Soggetto a conferma dei risultati da parte della FIA

