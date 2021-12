Dopo aver conquistato il Campionato FIA ERC3 Junior nel 2020, Ken Torn ha sfruttato al massimo il pacchetto di premi per vincere il titolo FIA ERC Junior** insieme al co-pilota e collega estone Kauri Pannas nel 2021.

La ricompensa del talento 28enne per il successo nell'ERC3 Junior dello scorso anno è stata una stagione ERC Junior con la nuovissima Ford Fiesta Rally3 di M-Sport Polonia, dotata di pneumatici Pirelli. E non ha deluso vincendo quattro dei sei round.



"È sempre bello vincere un campionato FIA", ha detto Torn. "Soprattutto contro Oscar Solberg, abbiamo dovuto lottare per la vittoria e ci siamo riusciti, quindi sono felice. L'anno precedente [vincere il titolo ERC3 Junior] ci ha aiutato molto perché abbiamo fatto esperienza. E' sempre l'obiettivo vincere il titolo".



Nonostante il suo dominio della categoria, Torn ha ammesso che non è stata una corsa facile, soprattutto dopo la sua sconfitta contro Jon Armstrong al Rally di Polonia ORLEN a giugno.



"Sicuramente non c'è stato nulla di facile. Avevamo una macchina nuova, la trazione integrale era una novità per noi, ma l'abbiamo gestita abbastanza bene e la nostra velocità era abbastanza buona".



La Ford Fiesta di Torn è stata costruita secondo il nuovissimo regolamento Rally3 della FIA, progettato per fornire un percorso divertente da guidare e più accessibile nel rally a quattro ruote motrici.



"Ti dà più feedback ed è più stabile sulle strade con la trazione integrale. E' molto più divertente da guidare. Ma devo ringraziare M-Sport Polonia. Stanno facendo il lavoro nel modo migliore come sempre e mi piace molto lavorare con loro. I ragazzi stanno facendo tutto molto duramente, è bello da vedere e li ringrazio".



"Anche Kauri è stato incredibile. Ci conosciamo da un bel po' di tempo ed è davvero bello guidare con lui".



Il premio di Torn per aver vinto il titolo FIA ERC Junior del 2021** è il passaggio al Campionato FIA Junior WRC nel 2022 con una Ford Fiesta Rally3 gestita ancora una volta da M-Sport Polonia.



"Conosciamo la macchina, conosciamo la squadra, sappiamo che ci sarà concorrenza, quindi è una bella opportunità e dobbiamo essere felici. Vediamo cosa succederà, ma di sicuro sarà bello gareggiare nel mio rally di casa, il Rally d'Estonia [il prossimo luglio]".



**Soggetto a conferma dei risultati da parte della FIA

