I Campioni ERC Ingram e Whittock ospiti di ERC The Stage

I Campioni Chris Ingram e Ross Whittock saranno ospiti dalle 18;30 del nuovo programma ERC The Stage del FIA European Rally Championship.

Julian Porter e Chris Rawes di ERC Radio avranno come ospiti piloti, co-piloti e addetti ai lavori della serie in questo momento di attesa dell'inizio di stagione.



Nella prima puntata sentiremo quindi Ingram e Whittock dalle rispettive case inglesi, oltre al nuovo volto dell'ERC3 Junior, Dennis Rådström.



Tutti i fan possono interagire mandando domande.



ERC The Stage è disponibile su:



Facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/

Youtube.com/user/FIAERC

ERC Ecco il nuovo programma ERC The Stage DA 8 ORE

