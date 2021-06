Alcuni Campioni del FIA European Rally Championship saranno presenti al Rally Italia Sardegna con il FIA World Rally Championship: ecco chi sono.

NIKOLAY GRYAZIN

Il Campione 2018 dell’ERC1 Junior è portacolori della Movisport in WRC2.



CHRIS INGRAM

Dopo il grande ritorno in Croazia, l’inglese continua l’avventura in WRC3.



KAJETAN KAJETANOWICZ

Il pilota del LOTOS Rally Team punta al secondo successo in WRC3.



ARMIN KREMER

Il Campione 2001 va a divertirsi in WRC3 affiancato dalla figlia Ella alle note.



La stagione 2021 del FIA European Rally Championship partirà con l'ORLEN 77th Rally Poland del 18-20 giugno.

