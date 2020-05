I distacchi più risicati nell’ERC

-

Su FIAERC.it ci sono gli highlights del Cyprus Rally 2018, in cui Simos Galatariotis vinse per soli 0"6. Vediamo quali sono stati i distacchi più risicati nella storia recente del FIA European Rally Championship.

0"0 (Belgio, 2014): nessun distacco è risultato minore di questo, quando Stéphane Lefebvre e Andrea Crugnola dopo 20 PS e 300km percorsi si ritrovarono appaiati in ERC3 Junior ad Ypres. Alla fine la spuntò il francese, vittorioso lungo i 27,56km della "Hollebeke" nonostante il cofano della sua Peugeot 208 R2 si fosse aperto.



0"3 (Repubblica Ceca, 2019): è un margine ridottissimo quello con cui Filip Mareš ha vinto l'ERC1 Junior e i 100.000€ per proseguire la sua carriera. Il grande sconfitto di quel Barum Czech Rally Zlín fu Chris Ingram.



0"3 (Italia, 2017): Kajetan Kajetanowicz stava amministrando per vincere poi il suo terzo titolo, dunque Bryan Bouffier ne approfittò per beffarlo al Rally di Roma Capitale. A due PS dal termine ecco il sorpasso del francese, che poi vinse.



0"5 (Austria, 2013): l'International Jännerrallye aprì la stagione 2013 dell'ERC, la prima con Eurosport Events come promoter. Sempre Bouffier fu protagonista, ma stavolta in negativo perdendo contro Jan Kopecký nell'ultima PS.



0"6 (Cipro, 2018): l'idolo locale Simos Galatariotis sconfisse Bruno Magalhães all'ultima prova per soli 0"6, nonostante una foratura. Nasser Al-Attiyah era il dominatore, ma all'ultima PS incappò in una foratura che gli fece perdere i 20"6 che aveva, nonostante il tentativo del qatariota di raggiungere il traguardo con la gomma a terra. Magalhães superò Al-Attiyah soffiandogli anche il secondo posto.



