La sessione autografi dell'Azores Rallye è stata presa d'assalto dai fan a Ponta Delegada ieri sera.

In attesa di cominciare il quinto evento del FIA European Rally Championship, gli organizzatori hanno allestito una postazione dedicata a Portas do Mar con tutti i protocolli anti COVID-19.



La gara va in scena a 18 mesi dal rinvio del 2020 causa pandemia.



