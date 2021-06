Il 100° anniversario del Rally Poland che aprirà la stagione 2021 del FIA European Rally Championship si svolgerà senza fan sulle PS.

Gli organizzatori dell'ORLEN 77th Rally Poland (18-20 giugno) hanno preferito chiudere le porte causa restrizioni dovute al COVID-19, per cui non sarà permesso l'accesso agli spettatori lungo i percorsi, alla Mikołajki Arena e alla Karowa Street che terminerà l'evento a Varsavia.



Rajdpolski.pl riporta quanto segue: “Tutti i documenti sono stati sottoposti a revisione delle autorità in base alle norme vigenti in quel periodo, ma i cambiamenti non consentiranno l'accesso agli eventi di massa".



Ulteriori dettagli sull'ORLEN 77th Rally Poland verranno comunicati a breve.

