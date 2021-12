Grégoire Munster e suo fratello minore Charles hanno entrambi stupito lo scorso fine settimana al Rally di Spa, round decisivo del campionato belga 2021.

Alla guida di una Hyundai i20 N Rally2 della squadra di famiglia, BMA Autosport, Grégoire - che ha lottato con Oliver Solberg per il titolo ERC1 Junior nel 2020 - ha concluso al terzo posto assoluto chiudendo secondo nella classifica finale.



Nello stesso evento, Charles si è assicurato la corona belga Junior dopo aver acquisito l'esperienza in ERC3 Junior la scorsa stagione.



"Dopo una stagione emozionante, Adrian Fernémont e Samuel Maillen sono diventati campioni", ha detto Grégoire Munster, che era co-pilotato da Louis Louka. "Desidero congratularmi con loro per questo. Hanno vinto rally e sono sempre finiti sul podio. Voglio essere così costante anche nella prossima stagione. Quando ripenserò a questo rally ricorderò sempre il mio primo podio con la nuova Hyundai. Mancando un po' di esperienza con le tipiche strade belghe, siamo stati subito competitivi. Ora è una questione di messa a punto e di trovare la regolarità. Se raggiungiamo questo obiettivo, tutto andrà bene".



Charles Munster, che nella prima tappa era finito KO per poi ripartire per la seconda, ha aggiunto: "Sabato pomeriggio sono stato colto di sorpresa su un tratto insidioso e sono uscito di strada. La macchina era seriamente danneggiata, la mia gara era finita. Sapevo di avere comunque il titolo in tasca, ma col ritiro non mi sembrava giusto. BMA ha rimorchiato l'auto e ha fatto l'impossibile, lavorando tutta la notte per rimetterla a posto. Questo mi ha permesso di celebrare il mio titolo in azione. I veri campioni sono quelli che hanno lavorato sulla macchina. Sono orgoglioso di quello che ho ottenuto, ma ancora di più per quello che hanno fatto".



Foto: Facebook.com/BMA.AUTOSPORT

