I grandi momenti dell’ERC, #1: Juan Carlos Alonso

Juan Carlos Alonso ricorderà per sempre la conquista del titolo FIA European Rally Championship ERC2 a Cipro l'anno scorso, affiancato da Juan Pablo Monasterolo. Ecco la Top5 dell'argentino.

Grande ritorno: per due anni non aveva corso nell'ERC, poi nel 2018 è tornato subito con il successo all'Azores Rallye.



Riscatto: due ritiri consecutivi tra Rally Islas Canarias ed EKO Acropolis Rally nel 2018, poi pronto riscatto col podio di Cipro.



A caccia della fortuna: dopo le frustrazioni dell'anno precedente, nel 2019 è tornato determinato a guardare avanti. L'inizio alle Azzorre è stato ottimo con subito una vittoria.



Grande rientro: ritirato dal Rally Islas Canarias, Alonso ha vinto in Polonia ed è salito sul podio al Barum Czech Rally Zlín.



Lato umano: dopo la prima tappa di Zlín svolta cercando di fare il meglio possibile, Alonso si era mostrato preoccupato per i colleghi Zelindo Melegari e Corrado Bonato, incappati in un incidente e finiti in ospedale.

