I lettoni dell’ERC

La Lettonia ha sempre dato al FIA European Rally Championship piloti molto veloci: vediamo quali sono i migliori.

Emils Blūms (foto 4)

Blūms è uscito dalla LMT Autosporta Akadēmija, che è la medesima in cui sono cresciuti Ralfs Sirmacis e Mārtiņš Sesks (sotto). Nonostante le poche occasioni, Blūms ha vinto quattro titoli, compreso quello LRC2 dello scorso anno in patria.



Reinis Nitišs (foto 2)

Stella del FIA World Rallycross Championship, ha vinto in ERC2 il Rally Liepāja del 2017 e nel 2018 ha terminato terzo in Abarth Rally Cup.



Mārtiņš Sesks (foto 1)

E' l'uomo di casa a Liepāja e ha vinto nel 2018 ERC3 ed ERC3 Junior dimostrando di essere velocissimo sia su terra che su asfalto. Lo scorso anno ha chiuso sul podio con la vettura Rally2 guidata come premio del trionfo sopracitato.



Ralfs Sirmacis (foto 3)

Ha vinto tre gare nel 2016, ma purtroppo problemi di budget lo hanno costretto a fermarsi più volte. Nel 2019 ha però vinto il Rally Liepāja in ERC2 dominando.



Jānis Vorobjovs (foto 5)

Nel 2014 è stato protagonista in Production Cup al Rally Liepāja affiancato da Andris Mālnieks, che poi ha navigato Nitišs e Sesks.

