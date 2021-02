Il piemontese ha terminato quarto assoluto con la sua Rally2, seguito da Alberto Battistolli a 5".



Lo sloveno Boštjan Avbelj, che aveva debuttato nell'ERC al Rally di Roma Capitale, ha vinto l'ultima PS dopo aver chiuso fra i primi tre in tre precedenti, anche se un danno ad una ruota nella PS1 gli ha fatto perdere parecchio tempo e la possibilità di portare la sua Škoda Fabia sul gradino più alto.



24° invece il veterano Antonín Tlusťák.



L'Adria Rally Show ha segnato il primissimo evento sul nuovo circuito allungato, il cui layout ospiterà il WTCR – FIA World Touring Car Cup per la WTCR Race of Italy del 31 luglio-1 agosto, altra serie promossa come l'ERC da Eurosport Events.