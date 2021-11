I principali piloti e co-piloti del FIA European Rally Championship hanno omaggiato i volontari nel FIA Volunteers Weekend, dedicato a tutti gli uomini e le donne che danno il loro tempo per contribuire a rendere il motorsport possibile.

Il FIA Volunteers Weekend 2021, che si svolge dal 20-21 novembre e si tratta di un'opportunità per sensibilizzare e ringraziare i volontari che svolgono la grande varietà di ruoli essenziali senza i quali i round del FIA ERC, come il Rally Islas Canarias, semplicemente non avrebbero luogo.



"I volontari sono gli eroi non celebrati del motorsport", ha detto il presidente della FIA Jean Todt. "Senza di loro, molto semplicemente, non saremmo in grado di andare a correre. È importante che la FIA riconosca il loro contributo vitale, e l'occasione del Weekend dei Volontari accende i riflettori sul loro duro lavoro e dedizione per garantire la sicurezza e il successo degli eventi in tutto il mondo."



"Questa è anche un'opportunità per promuovere i benefici positivi che i volontari ottengono dal loro coinvolgimento e contribuire ad attrarre nuove persone al motorsport."



Il russo Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team), due volte campione ERC che guida il Rally Islas Canarias dopo la Tappa 1, ha aggiunto: "Amo il nostro sport, amo il rally e vedo quante persone sono coinvolte. È enormemente complicato organizzare e far funzionare tutte le cose insieme, quindi molte grazie a tutte queste persone. I volontari giocano un ruolo enorme e noi apprezziamo e accogliamo davvero i loro sforzi e il loro aiuto. State facendo un ottimo lavoro e per favore continuate così".



Marko Marczyk (ORLEN Team) ha detto: "I volontari sono molto importanti perché senza di loro non possiamo fare il rally. Ogni rally è una procedura molto grande e una grande avventura per tutti. Apprezzo molto il lavoro che fanno per noi".



Simone Campedelli (Team MRF Tyres): "I volontari sono incredibili. Se immaginate la passione che hanno per stare tutto il giorno nelle tappe con il sole, il bagnato o la neve. Senza di loro non potremmo essere qui e ci sono state alcune brutte situazioni per me quando ho avuto davvero bisogno del loro aiuto. Ma siamo una comunità di rally e tutti vogliono aiutarsi a vicenda e i volontari mostrano il modo giusto per farlo".



Lo spagnolo Marc Martí, un co-pilota vincente a livello di FIA World Rally Championship che ora guida Nil Solans nell'ERC, ha detto: "Senza i volontari i rally non si fanno e questo significa che è un lavoro molto importante. È bello avere tutte le persone qui ad aiutarci".



Per tutto il fine settimana, l'intera comunità del motorsport - dai volontari e i funzionari ai fan, i piloti e i membri dei media - sono incoraggiati a partecipare e mostrare il loro apprezzamento sui social media. Utilizzando l'hashtag #FIAVolunteersWeekend su Twitter, Facebook e Instagram, le persone possono condividere foto e storie di loro stessi in azione durante i due giorni, collegando i volontari motorsport a tutti i livelli da tutto il mondo - dagli eventi di club ai campionati mondiali. Clicca QUI per maggiori informazioni.

