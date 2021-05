ADRIEN FOURMAUX

Alla prima uscita con una WRC Plus, il 24enne ha chuso con un gran bel quinto posto nonostante la poca esperienza al volante della Fiesta del M-Sport Ford World Rally Team, con cui per due volte è arrivato secondo in PS.

NIKOLAY GRYAZIN

Campione ERC1 Junior 2018, stava dominando il WRC2 con 9 PS vinte, ma un problema al servosterzo lo ha fatto scivolare indietro e poi finire fuori alla penultima prova.

KAJETAN KAJETANOWICZ

Il polacco ha vinto il WRC3 davanti ad EMIL LINDHOLM e YOHAN ROSSEL.

CHRIS INGRAM

Nonostante non corresse dall’Ungheria 2019, l’inglese ha terminato quinto in WRC3 nella nuova avventura assieme a Ross Whittock.

