Diversi piloti che hanno corso nel FIA European Rally Championship si sono distinti sulla scena mondiale nel 2021. Ecco chi sono.

Craig Breen (nella foto): Con Paul Nagle alle note, l'irlandese ha fatto cinque gare nel WRC 2021 ed è salito sul podio per ben tre volte.



Adrien Fourmaux: si è piazzato quinto al suo debutto nel WRC in Croazia, poi ha centrato la sua prima vittoria in PS in Kenya.



Nikolay Gryazin: tre podi WRC2 e due chiusure in Top10 per il russo.



Jari Huttunen: Ha completato il 2021 come tre volte vincitore nel WRC2.



Chris Ingram: Ha intrapreso la sua prima stagione nel campionato del mondo e ha ottenuto il podio nel WRC3 in Portogallo e in Grecia.



Kajetan Kajetanowicz: il tre volte campione ERC è arrivato secondo dietro a Yohan Rossel, altro volto ERC, nel WRC3.



Esapekka Lappi: Due volte vincitore nel WRC2, Lappi è tornato ai massimi livelli di questo sport al Rally di Finlandia e si è piazzato quarto assoluto.



Andreas Mikkelsen: una settimana dopo aver vinto il titolo WRC2, Mikkelsen è diventato campione europeo.



Kalle Rovanperä: è diventato il più giovane pilota a vincere nel WRC a livello assoluto.



Nil Solans: ha ottenuto punti per il campionato del mondo al suo debutto su una WRC.



Oliver Solberg: dopo aver segnato punti al suo debutto nel WRC in Finlandia, il campione ERC1 Junior 2020 ha ottenuto un quinto posto all'ACI Rally Monza.



Foto: Hyundai Motorsport

