Il FIA Volunteers Weekend vuole rendere omaggio a tutti coloro che lavorano nel mondo dei motori, in un fine settimana che vede andare in scena eventi importanti come ERC e GP del Bahrain di F1.



La FIA ringrazia anche tutti coloro che si mettono a disposizione nelle varie discipline organizzate dalle Federazioni nazionali.



“Mi congratulo con tutti coloro che donano tempo ed energie per la sicurezza in pista e in tutti gli eventi motoristici FIA – ha detto il Presidente Jean Todt – Senza di loro non si potrebbe correre e in un periodo senza precedenti come quello di oggi, un tributo speciale va ai medici che combattono il COVID-19”.



I piloti ringraziano gli addetti ai lavori

Andreas Mikkelsen, protagonista di FIA World Rally Championship e FIA European Rally Championship, è al Rally Islas Canarias questo weekend: "Dobbiamo ringraziarli molto per quello che fanno, è fantastico perché ci permettono di correre. Quando ho avuto problemi mi hanno sempre dato una mano, visto che qui poi piove un sacco. Bisogna ammirarli".



Oliver Solberg, in lotta per il FIA ERC1 Junior, ha aggiunto: "Senza di loro non si potrebbe correre, quindi li ringrazio per l'aiuto che di danno".



Craig Breen gli fa eco: “Un grazie ai ragazzi e alle ragazze che ci permettono di fare il nostro lavoro, specialmente in queste condizioni meteo!"



Callum Devine, (Motorsport Ireland) è stato uno di loro in passato: “E' fantastico quello che fanno e in Irlanda sono molto apprezzati, soprattutto perché sono sempre lì, che ci siano pioggia e sole. Fanno un grande lavoro e anche io in un paio di gare locali l'ho fatto, quindi so com'è".



Anche Chris Ingram ha svolto questo lavoro: "Tutti i piloti dovrebbero farlo almeno in un evento nell'anno, è molto importante”.



Marijan Griebel: “Tutto quello che posso dire è un enorme grazie, nei rally servono tante persone e senza di loro non sarebbe possibile correre".



In 700 per il Rally Islas Canarias

Sono circa 700 gli uomini e le donne impegnati nel Rally Islas Canarias, dei quali 25 fanno parte dello staff tecnico che supporta l'evento.



Una settimana di grandi eventi

Oltre al Rally Islas Canarias che deciderà la stagione 2020 del FIA ERC, a dicembre ci sono anche il GP di F1 in Bahrain, la 9h di Kyalami del FIA Intercontinental GT Challenge, il FIA Super GT al Fuji International Speedway e i test pre-stagione della FIA Formula E a Valencia.



Per informazioni: https://www.fia.com/2020-fia-volunteers-weekend-resource-page