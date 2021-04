Molly Taylor e Catie Munnings, vincitrici dell'ERC Ladies’ Trophy nel FIA European Rally Championship 2013 e 2016, sono state protagoniste della prima gara di Extreme E che si è svolta nel deserto di AlUla, in Arabia Saudita.

Assieme a Johan Kristoffersson (ex volto del WTCR – FIA World Touring Car Cup), la Taylor ha conquistato il successo a bordo del SUV elettrico della Rosberg X Racing, mentre la Munnings era in coppia con Timmy Hansen e si è classificata seconda.



"E' tutto un po' surreale perché ci siamo preparati per il weekend, ma non sapevamo cosa aspettarci - ha commentato l'australiana - Era la prima volta che correvamo un evento del genere e ci sono state tantissime variabili da affrontare".



L'inglese ha aggiunto: “All'inizio delle Qualifiche abbiamo forato, per cui mi chiedo come saremmo potuti arrivare. Comunque il secondo posto è un'ottima ricompensa per il duro lavoro e abbiamo gestito bene il fine settimana".



