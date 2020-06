I piloti Opel dell’ERC Juniors

-

I piloti Opel ufficiali che hanno preso parte al FIA European Rally Championship dal 2014 hanno ottenuto diversi successi in ERC3 Junior, precisamente nel 2015, 2016, 2017 e 2018. Ecco i loro 10 nomi.

Emil Bergkvist (Svezia)

Dopo aver conquistato il premio ERC in ADAC Opel Rallye Cup, lo svedese è balzato sulla Adam R2 dell'ERC3 Junior vincendo nel 2015 con l'ADAC Opel Rallye Junior Team.



Marijan Griebel (Germania)

Per tre anni ha corso con l'ADAC Opel Rallye Junior Team conquistando il titolo nel 2016 in ERC3 Junior, in modo da guidare come premio la Škoda Fabia R5 al Cyprus Rally terminando secondo.



Jari Huttunen (Finlandia)

Il finlandese ha vinto l'ADAC Opel Rallye Cup nel 2016 ed è passato all'ERC3 Junior nel 2017. Vittorioso in Polonia, non è riuscito a sconfiggere il suo compagno di squadra Chris Ingram al Rally Liepāja.



Chris Ingram (Gran Bretagna)

Approdato all'ADAC Opel Rallye Junior Team per l'ERC3 Junior nel 2016, ha prima perso il titolo contro Marijan Griebel, poi si è rifatto sconfiggendo Jari Huttunen l'anno dopo.



Tom Kristensson (Svezia)

Altro vincente in ADAC Opel Rallye Cup che poi è passato all'ERC3 Junior, dove ha terminato secondo alle spalle di Mārtiņš Sesks vincendo due gare.



Elias Lundberg (Svezia)

E' l'ultimo Campione dell'ADAC Opel Rallye Cup ad aver effettuato il passaggio in ERC3 Junior; è salito sul podio dell'Azores Rallye nel 2019.



Tamara Molinaro (Italia)

L comasca ha corso con l'Opel Rallye Junior Team in ERC3 Junior Championship nel 2017 chiudendo settima e vincendo l'ERC Ladies’ Trophy.



Grégoire Munster (Belgio)

Ha corso con la Opel in ERC3 Junior lo scorso anno.



Mārtiņš Sesks (Lettonia)

Nel 2018 nonostante la poca esperienza ha vinto sia ERC3 che ERC3 Junior con la sua ADAM R2 gommata Pirelli.



Julius Tannert (Germania)

Passato all'ERC3 Junior nel 2015 dopo aver vinto l'ADAC Opel Rallye Cup, si è classificato quarto.

