Solo 0"8 dividono i primi due al Barum Czech Rally Zlín, quando mancano due prove al termine della Tappa 1 di questo round del FIA European Rally Championship.

Jan Kopecký è al comando, ma alle sue spalle c'è Erik Cais (Yacco ACCR Team - Ford Fiesta Rally2) che si è avvicinato tantissimo.



“Era molto scivoloso - ha detto il 22enne dopo aver vinto la PS7 superando Andreas Mikkelsen - Ho cercato di essere il più preciso possibile e di fare un buon lavoro".



Kopecký con la Škoda Fabia Rally2 Evo dell'Agrotec Škoda Rally Team si sta difendendo: "Abbiamo un misto di gomme medie e soft, per cui il bilanciamento della macchina non sempre è ottimale".



Mikkelsen (Toksport- Skoda Fabia): "E' sempre molto difficile essere veloce in ogni punto e sapere quanto si può spingere, ma certamente posso dare di più".



La PS7 è stata interrotta quando Jari Huttunen (Team MRF Tyres-Hyundai i20 R5) è andato a sbattere: il finlandese e Mikko Lukka sono illesi, ma al momento non si sa se potranno rientrare per la Tappa 2.



Tibor Érdi Jr guida l'ERC2 nonostante una foratura all'anteriore destra quando mancava 1km al termine della PS6. Martin László è primo in ERC3-ERC3 Junior, Andrea Mabellini nel Clio Trophy by Toksport WRT, Ken Torn in ERC Junior dopo il ritiro di Oscar Solberg e Dariusz Poloński nella Abarth Rally Cup.



Ora altro passaggio sulla Komárov alle ore 19;14.

