In questa seconda parte vediamo chi fra i piloti si è maggiormente messo in luce.



Raimund Baumschlager:terzo all'Internationale Jänner Rallye 2013 e 2014, secondo nel 2015. E' la ‘B’ del team BRR, ossia Baumschlager Rallye & Racing.



Beppo Harrach:il capo della DriftCompany Rally Team ha vinto per due volte l'ERC Production Cup all'Internationale Jänner Rallye fra 2013 e 2014, oltre ad un podio assoluto all'attivo nel 2013.



Jari Ketomaa:si è aggiudicato il Rally Liepāja prima di passare al WRC e ora ha messo in piedi la Ketomaa Racing.



Kaj Lindström:navigatore di Jari Keotmaa al Rally Liepāja 2013, ora è il capop di Toyota Gazoo Racing WRT nel FIA World Rally Championship.



Jaroslav Orsák:terzo in ERC Production Cup all'Internationale Jänner Rallye 2013, oggi è il capo della Orsák Rally Sport, una delle migliori squadre ERC.