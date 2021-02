Nella terza parte riviviamo i momenti più belli di Internationale Jänner Rallye e Rally Liepāja.



Ecco Alexey:Lukyanuk (nella foto) al primo Rally Liepāja del 2013 era all'esordio e occupava il quarto posto quando un problema al motore nell'ultima PS non lo costrinse a fermarsi. Fu premiato con il Colin McRae ERC Flat Out Trophy.



Grande Breen:il primo podio dell'irlandese arrivò proprio al Rally Liepāja 2013 (secondo assoluto), mentre due anni dopo centrò il primo di tre successi stagionali.



Re Kubica:nel 2014 all'Internationale Jänner Rallye, Robert Kubica era dietro a Václav Pech per 11"8, ma completò l'ultima prova con 31"7 di vantaggio sul ceco, che quindi si arrese per 19"9.



Kopecký all'ultimo respiro:l'Internationale Jänner Rallye 2013 fu il primo della nuova era del promoter Eurosport Events per l'ERC. Jan Kopecký recuperò all'ultima PS ben 10"6 a Bryan Bouffier, che si arrese per 0"5.



Nasce l'ERC Junior:il Rally Liepāja 2014 fu il primo del FIA ERC Junior Championship e Jan Černý ebbe la meglio di 14 rivali (fra cui Andrea Crugnola, Marijan Griebel e Chris Ingram) centrando il primo successo.