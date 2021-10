I 25 piloti più veloci della Classe RC2 al termine della Qualifying Stage del Rally Serras de Fafe e Felguieras prenderanno parte alla selezione dell'ordine di partenza dopo che una deroga alle regole è stata applicata per il sesto round della stagione 2021 del FIA ERC.

Questo significa che i piloti delle auto Rally2 e Rally2 Kit in azione di questo pomeriggio saranno chiamati a scegliere la loro posizione di partenza per la tappa di apertura di sabato alle 18;00 ora locale.



Prima del 55° Rally delle Azzorre, dove era stata concessa la stessa deroga, i primi 15 piloti dopo la fase di qualificazione hanno partecipato alla selezione dell'ordine di partenza. Tuttavia, per contrastare i casi di concorrenti che registrano tempi più alti per finire fuori dai primi 15 ed evitare il rischio di dover partire prima nell'ordine, c'è ora una possibilità per gli organizzatori di eventi su terra di richiedere una deroga per aumentare i partecipanti alla selezione dell'ordine di partenza da 15 a 25.

